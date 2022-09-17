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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على الأوراق المطلوبة للسكن بالمدينة الجامعية بحلوان

السبت، 17 سبتمبر 2022 12:59 م
تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على الأوراق المطلوبة للسكن بالمدينة الجامعية بحلوان جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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تواصل  الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان  فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين التى تم قبولهم في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات للعام الجامعي 2022-2023، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمدن الجامعية عبر الرابط: http://app2.helwan.edu.eg/Modon/?fbclid=IwAR1LgyZTfwN6RNLXSVo1INv_9svgojKqDoLfgxJ6WDiAIM3sLHhacmUgJVI
 
 
وفيما يلى ننشر قائمة الأوراق المطلوبة للتقدم وهى 
 
 
1 - أن يشتمل الملف على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر.
 
2 -  عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب.
 
3 -عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات.
 
 4 - بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها.
 
5 - على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.
 
6- عدد (12) صورة شخصية للطالب.
 
7 -صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.
 
 

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