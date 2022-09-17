تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على الأوراق المطلوبة للسكن بالمدينة الجامعية بحلوان

تواصل الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين التى تم قبولهم في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات للعام الجامعي 2022-2023، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمدن الجامعية عبر الرابط: http://app2.helwan.edu.eg/Modon/?fbclid=IwAR1LgyZTfwN6RNLXSVo1INv_9svgojKqDoLfgxJ6WDiAIM3sLHhacmUgJVI
وفيما يلى ننشر قائمة الأوراق المطلوبة للتقدم وهى
1 - أن يشتمل الملف على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر.
2 - عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب.
3 -عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات.
4 - بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها.
5 - على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.
6- عدد (12) صورة شخصية للطالب.
7 -صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.
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