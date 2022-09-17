تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على الأوراق المطلوبة للسكن بالمدينة الجامعية بحلوان

كتب محمد صبحى

تواصل الإدارة العامة للمدن الجامعية ب جامعة حلوان فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين التى تم قبولهم في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات للعام الجامعي 2022-2023، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمدن الجامعية عبر الرابط: http://app2.helwan.edu.eg/Modon/?fbclid=IwAR1LgyZTfwN6RNLXSVo1INv_9svgojKqDoLfgxJ6WDiAIM3sLHhacmUgJVI

وفيما يلى ننشر قائمة الأوراق المطلوبة للتقدم وهى

1 - أن يشتمل الملف على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر.

2 - عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب.

3 -عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات.

4 - بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها.

5 - على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.

6- عدد (12) صورة شخصية للطالب.

7 -صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.