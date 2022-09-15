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لطلاب المرحلة الثالثة المقبولين بجامعة حلوان.. اعرف كيفية الالتحاق بالمدن الجامعية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 12:24 م
لطلاب المرحلة الثالثة المقبولين بجامعة حلوان.. اعرف كيفية الالتحاق بالمدن الجامعية جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان عن فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين التى تم قبولهم في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات للعام الجامعي 2022-2023، بدءًا من السبت الموافق 17 سبتمبر وحتى الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر، عبر الموقع الإلكتروني للمدن الجامعية عبر الرابط:

http://app2.helwan.edu.eg/Modon/?fbclid=IwAR1LgyZTfwN6RNLXSVo1INv_9svgojKqDoLfgxJ6WDiAIM3sLHhacmUgJVI

 

وذلك تحت رعاية  الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة  هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف  خالد ذكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

 

وأعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية أن الأوراق المطلوبة للتقدم هى: أن يشتمل الملف على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر، عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب، وعدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات، وبحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، عدد (12) صورة شخصية للطالب، صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.


جامعة حلوان

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة

المدن الجامعية

اليوم السابع بلس



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