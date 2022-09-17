اليوم السابع
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تعليم الغربية تنهى أزمة دمج مدرستي الشهيد صبحي شريف والجعفرية بالسنطة

السبت، 17 سبتمبر 2022 11:26 ص
تعليم الغربية تنهى أزمة دمج مدرستي الشهيد صبحي شريف والجعفرية بالسنطة ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية مصطفى عادل

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عقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا بحضور مدير عام الشئون التنفيذية القائم بأعمال مدير عام التعليم العام، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، ومدير إدارة التعليم الإعدادي، ومدير إدارة التعليم الابتدائي، ورئيس مجلس الأمناء بالمدرسة، وممثلين عن أولياء الأمور، وذلك لمناقشة مشكلة دمج مدرستي الشهيد صبحي شريف ع، والجعفرية الابتدائية بإدارة السنطة، بناء على الطلب المقدم من النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، قام وكيل الوزارة بوضع حل للمشكلة لكلتا المدرستين، وتم الاتفاق على إلغاء دمج المدرستين في الوقت الحالي لصالح العمل، واستقرار العملية التعليمية، وفقاً لما ورد من الدراسات التربوية من إدارتي التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي.
 
 
 
 

 


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تعليم الغربية

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ادارة السنطة التعليمية



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