تعليم الغربية تنهى أزمة دمج مدرستي الشهيد صبحي شريف والجعفرية بالسنطة

الغربية مصطفى عادل

عقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا بحضور مدير عام الشئون التنفيذية القائم بأعمال مدير عام التعليم العام، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، ومدير إدارة التعليم الإعدادي، ومدير إدارة التعليم الابتدائي، ورئيس مجلس الأمناء بالمدرسة، وممثلين عن أولياء الأمور، وذلك لمناقشة مشكلة دمج مدرستي الشهيد صبحي شريف ع، والجعفرية الابتدائية بإدارة السنطة، بناء على الطلب المقدم من النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب.