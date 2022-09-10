تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة الأسبوع الماضي

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.9%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.9%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 11.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 890.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.7%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 726.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.3%.

وجاء فى المركز السادس، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 566.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.9%، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 479.2 مليون جنيه بنسبة 4.1%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 468.6 مليون جنيه بنسبة 4%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، تايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 457.9 مليون جنيه، 421.2 مليون جنيه، بنسبة 3.9%، 3.6% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 10265.35 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.02% ليغلق عند مستوى 2274.18 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.78% ليغلق عند مستوى 3256.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.63% ليغلق عند مستوى 12728.87 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.57% ليغلق عند مستوى 3729.03 نقطة.