تشريح جثة عامل لقى مصرعه أثناء مشاجرة بأوسيم لبيان سبب الوفاة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على عامل لقى مصرعه في مشاجرة بمنطقة اوسيم، لبيان ما به من إصابات وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان في مشاجرة أسفرت عن مقتل عامل في إحدى قرى أوسيم، وذكروا أن خلافات سابقة بين الطرفين تجددت مرة أخرى، وخلال التشاجر تم إطلاق أعيرة نارية أسفرت عن مقتل المجني عليه.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في قرية تابعة لدائرة المركز، وتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بسرعة الانتقال إلى مكان الواقعة، وضبط طرفي المشاجرة.

وبتكثيف التحريات، توصل رجال المباحث إلى أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم، أسفرت عن مقتل شخص، وتم نقل جثته إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.