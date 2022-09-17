تحصين 72 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بقنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطرى نجحت فى تحصين 72 ألفا و793 رأس ماشية خلال فعاليات الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع التى تم تنفيذها خلال الفترة من 14 يوليو الماضى، وحتى 15 من شهر سبتمبر الجارى.

وأضاف الداودي، أن رؤوس الماشية التى تم تحصينها شملت 43 ألف و 434 أبقار، 13 ألف و 294 جاموس، 15 ألف و 684 أغنام، 381 ماعز، بنسبة 79.2 % من إجمالى حصر رؤوس الماشية بالمحافظة، لافتا إلى أن فِرق التحصين قامت بزيارة 233 قرية ونجع، لتحصين الحيوانات الموجودة بها ، بنسبة 89٪؜ من إجمالى قرى ونجوع المحافظة.

وقال الدكتور ابراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطرى بقنا، إنه رغم إنتهاء الحملة القومية، إلا أن المديرية مستمرة فى تقديم التحصين للحيوانات التى تخلفت عن التحصين خلال فترة تنفيذ الحملة، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية الخطيرة، والعمل على رفع القدرة المناعية والإنتاجية للحيوانات بما يعود بالنفع على صغار المربيين وأصحاب المزارع وبما يسهم فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من اللحوم.