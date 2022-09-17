اليوم السابع
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اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن منطقة القناوية بقنا لأعمال الصيانة

السبت، 17 سبتمبر 2022 08:00 ص
اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن منطقة القناوية بقنا لأعمال الصيانة قطع الكهرباء - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بقنا، فصل التيار الكهربائى اليوم السبت، عن منطقة القناوية التابعة لمجلس قروى الرحمانية، وذلك لأعمال الصيانة الدورية.

 

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة القناوية من الساعه 5 صباحا حتى 8 صباحا، لأعمال الصيانة الدورية اللازمة، وعودة التيار الكهربائى مرة أخرى بعد استكمال أعمال الصيانة.

 

وناشدت الوحدة المحلية، الأهالى والقطاعات الحكومية بتلك المنطقة بتدبير احتياجاتهم حتى عودة التيار الكهربائى مرة أخرى فى الميعاد المقرر.


نجع حمادي

القناوية

فصل التيار الكهربائى عن القناوية

اخبار قنا



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