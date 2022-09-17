اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن منطقة القناوية بقنا لأعمال الصيانة

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بقنا، فصل التيار الكهربائى اليوم السبت، عن منطقة القناوية التابعة لمجلس قروى الرحمانية، وذلك لأعمال الصيانة الدورية.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة القناوية من الساعه 5 صباحا حتى 8 صباحا، لأعمال الصيانة الدورية اللازمة، وعودة التيار الكهربائى مرة أخرى بعد استكمال أعمال الصيانة.

وناشدت الوحدة المحلية، الأهالى والقطاعات الحكومية بتلك المنطقة بتدبير احتياجاتهم حتى عودة التيار الكهربائى مرة أخرى فى الميعاد المقرر.