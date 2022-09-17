اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الهجرة العراقية: الجهود متواصلة لإغلاق آخر مخيم للنازحين في نينوي

السبت، 17 سبتمبر 2022 09:03 ص
الهجرة العراقية: الجهود متواصلة لإغلاق آخر مخيم للنازحين في نينوي نازحين- أرشيفية
أ ش أ

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أكدت وزارة الهجرة العراقية أنها تبذل كل الجهود اللازمة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية لإغلاق آخر مخيم للنازحين في محافظة نينوي.

وأوضحت الوزارة ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم السبت، أن هناك معوقات اقتصادية واجتماعية وأمنية أدت حتى الآن إلى عدم إغلاق هذا المخيم، مشيرة إلى أن النساء والأطفال يشكلان النسبة الأكبر فيه.

وأضافت أنه تم إغلاق جميع المخيمات في المحافظة ويتبقى مخيم "الجدعة 5" الذي يضم حوالي ألف أسرة ترغب في العودة لمناطقها الأصلية.

 


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