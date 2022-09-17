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المدارس لطلاب الثانوى العام: 105 جنيهات قيمة تأمين التابلت

السبت، 17 سبتمبر 2022 10:57 ص
المدارس لطلاب الثانوى العام: 105 جنيهات قيمة تأمين التابلت طلاب الثانوى العام - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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طالبت المدارس الثانوى طلاب الصفوف الأول والثانى والثالث الثانوى العام بسداد قسط تأمين جهاز التابلت، موضحة أن المبلغ المطلوب 105 جنيهات لكل طالب.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجهت طلاب و معلمي المدارس الثانوية بضرورة سداد رسوم أقساط التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئي كالتالى:
 
- طلاب الصف الأول الثانوى : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى.
 
- طلاب الصف الثانوى الثانوى : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.
 
- طلاب  الصف الثالث الثانوى سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة.

التربية والتعليم

تامين التابلت

قسط تامين التابلت

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