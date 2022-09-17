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لطلاب الثانوى العام.. خطوات وطرق سداد تأمين أجهزة التابلت استعدادا للدراسة

السبت، 17 سبتمبر 2022 07:00 ص
لطلاب الثانوى العام.. خطوات وطرق سداد تأمين أجهزة التابلت استعدادا للدراسة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات وطرق سداد قيمة التابلت استعدادا للعام الدراسي الجديد، موضحة أن الطالب يسدد قيمة التأمين على الجهاز اللوحى ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر.
 
وأكدت الوزارة أنه يسدد رسوم تأمين التابلت لطلاب الثانوى من خلال مكاتب البريد، حيث يتوجه ولي أمر الطالب إلى مكتب البريد ومعه الأوراق الخاصة بالطالب، وتشمل: صورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة الرقم القومي، ويحصل ولي الأمر من البريد على وثيقة تأمين التابلت بقيمة مبلغ التأمين.
 
وحددت المديريات والإدارات التعليمية الأوراق المطلوبة لاستلام طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت، موضحة أنه يتم تسليم صورة من شهادة ميلاد الطالب وصورة من بطاقة ولى الأمر، وإيصال تأمين التابلت الأصلى و2 صورة من الإيصال، وإقرار تسليم التابلت، لافتة إلى أنه يتم تجهيز الأوراق حتى موعد تسليم الأجهزة للطلاب.

التربية والتعليم

استلام أجهزة التابلت

خطوات سداد رسوم التابلت

طرق سداد قيمة تأمين التابلت

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