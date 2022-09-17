اليوم السابع
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كنز في طنطا.. تمثال من البرونز لـ"إمحوتب" العقل المدبر لبناء هرم سقارة

السبت، 17 سبتمبر 2022 02:15 م
كنز في طنطا.. تمثال من البرونز لـ"إمحوتب" العقل المدبر لبناء هرم سقارة تمثال إمحوتب من البرونز
كتب محمد أسعد

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تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك"، تواصل وزارة السياحة والآثار، الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز  أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري، بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

تمثال إمحوتب من البرونز

يُصور هذا التمثال في طنطا بمحافظة الغربية المهندس المعماري الشهير أمحُوتب جالساً ممسكاً ببردية على ركبتيه.
وأمحُوتب هو العقل المدبر لبناء الهرم المدرج في سقارة للملك زوسر من عصر الأسرة الثالثة.
وخلال الفترات التاريخية اللاحقة، تم تقديس إيمحُوتب، وأصبح راعياً للطب والعمارة وللكتبة. 
 
 
 
 

وزارة السياحة والآثار

علم المصريات

نشأة علم المصريات

كنز في محافظتك تعرف تمثال إمحوتب من البرونز



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