القبض على تاجر دواجن لاتهامه بالنصب على المواطنين بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على تاجر دواجن لاتهامه بالنصب على العديد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وعدم دفعه المبالغ المالية المتفق عليها.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الحمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "محمد م م ال" 37 عاما تاجر دواجن ومقيم هربيط دائرة مركز شرطة أبو كبير.

وتبين أن المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى الجناية رقم 133 لسنة 2021 جنايات اقتصادية أبو كبير، والمقيدة برقم 27 لسنة 2021 كلى اقتصادية شمال الزقازيق، توظيف أموال، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان عدد من أهالى مركز شرطة أبو كبير قد حرروا بلاغات ضد المتهم وشريكه تم ضبطه فى وقت سابق لقيامهما بالنصب عليهما والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.