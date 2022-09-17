السفارة الروسية لدى أمريكا: يجب على واشنطن القلق بشأن شفافية انتخاباتها

أ ش أ

قالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، إنه يجب على واشنطن القلق بشأن ضمان شفافية عملياتها الانتخابية بدلا من التدخل في الشئون الداخلية لروسيا.

وأضافت السفارة الروسية في تعليق لها عبر قناتها على تطبيق تليجرام، "اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس السلطات الروسية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لمبادئ التصويت الحر خلال الانتخابات الإقليمية والبلدية الأخيرة وكذلك اضطهاد مرشحي المعارضة ونشطاءها.. نحث الإدارة الأمريكية على الرجوع إلى البيانات الصادرة عن اللجنة الروسية المركزية للانتخابات والامتناع عن أي تصريحات لا أساس لها.. يجب على الولايات المتحدة الانتباه إلى شفافية عملياتها الانتخابية بدلا من التدخل في شئوننا الداخلية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وفي وقت سابق، قالت إيلا بامفيلوفا رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات إنه بعد انتهاء العملية الانتخابية، لم يتم تسجيل شكوى واحدة يمكن أن تؤثر على نتائجها.

وأجرت روسيا انتخابات 15 من كبار المسئولين الإقليميين خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر (14 منهم كانت انتخابات مباشرة، بينما تم انتخاب رئيس جمهورية أديجيا من قبل الهيئة التشريعية)، وكانت الانتخابات الأخرى لمشرعي ستة مجالس تشريعية إقليمية و12 مجلس مدينة في العواصم الإقليمية ونواب هيئات الحكم الذاتي المحلي، كان التصويت عبر الإنترنت متاحا في ثماني مناطق، بما في ذلك موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح يوم السبت الماضي، بعد الإدلاء بصوته عبر الإنترنت من مكتبه في الكرملين، في الانتخابات المحلية في موسكو، إن التصويت عبر الإنترنت يعتبر موثوق به ومريح.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يدلي فيها الرئيس الروسي بصوته في الانتخابات البلدية في موسكو عبر الإنترنت، وكانت المرة الأولى العام الماضي حيث أدلى بصوته عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا.