الرقابة الصحية تعلن إطلاق مبادرة "مستشفيات آمنة = فرصة حياة" للحد من الأخطاء

كتب ــ وليد عبد السلام

أعلن الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ، إطلاق مبادرة "مستشفيات آمنة = فرصة حياة"، مؤكدا أنها ستكون طريقا نحو الوصول بالأخطاء الطبية التي يمكن منعها إلى الحد الأدنى في كل منشآت الرعاية الصحية على اختلاف نوعها، موقعها الجغرافي و من كل القطاعات الحكومية، الخاصة والأهلية.

وتابع، سنتعاون جميعاً وعلى مدار عام كامل في الإعداد للكثير من ورش العمل لوضع وتطوير الآليات والأدوات التي سنتبناها، ونطورها وننشرها ونقوم بتدريب المنشآت الصحية المصرية المشاركة فيها لتحقيق المستهدفات المرجوة من هذه المبادرة :

1. الوصول إلى نسبة 50 بالمائة من العدوي المتعلقة بأجهزة التنفس الصناعي خلال 12 شهرا.

2. الوصول إلى نسبة 50 بالمائة من حالات التسمم الدموي خلال 12 شهرا.

3. الوصول بنسبة عدوى المواضع الجراحية إلى 1 % خلال 12 شهرا.

4. الوصول إلى نسبة صفر بالمائة في حوادث الحريق خلال 12 شهرا.

5. تقليل الأخطاء الدوائية بنسبة 70% خلال 12 شهرا.

6. الوصول إلى نسبة صفر بالمائة في حالات سقوط المرضى خلال 12 شهرا.

7. الوصول إلى نسبة صفر بالمائة في حالات الإصابة بقرح الفراش نتيجة تلقي الرعاية الصحية بالمستشفيات خلال 12 شهرا.

8. الوصول إلى نسبة صفر بالمائة من التوصيل الخاطئ للأنابيب والقساطر خلال 12 شهرا.

9. الوصول إلى صفر بالمائة جراحة خاطئة في خلال 12 شهرا.

10. الوصول إلى نسبة صفر من الاصابة بالجلطات الوريدية العميقة خلال 12 شهرا.

وقال: ستكون معايير الاعتماد وبخاصة متطلبات السلامة الوطنية وكذلك معايير الرعاية الإكلينيكية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بكل ما جاء بها من منهجيات علمية تواكب آخر المستجدات العالمية في جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية هي الإطار المنهجي لتحقيق تلك المستهدفات لنجتمع بعد عامٍ من الآن لنعلن عن نتائج تلك المبادرة وما نجحنا في تحقيقه ولنتشارك سوياً في اختيار وتكريم أفضل المنشآت الصحية التي حققت أفضل النتائج بأفضل الممارسات لتكون هي القدوة والمثل لمنشآت صحية أخرى تنجح في تطبيق المزيد والمزيد من متطلبات السلامة الوطنية ولنكون في مقدمة الدول التي نجحت في الوصول لدرجات بسلامة المريض إلى أفضل المستويات.