الاعتماد والرقابة الصحية: أضرار تناول الأدوية الخطأ تشكل 50% من مخاطر الصحة

كتب ـ وليد عبد السلام

انطلقت اليوم فعاليات الاحتفالية التى تنظمها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، بمناسبة اليوم العالمى لسلامة المرضى



الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى

وقال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن الاحتفالية هذا العام تحت شعار "الدواء دون أضرار"، مشيرا إلى أن الأضرار الناجمة عن الأدوية تشكل نسبة 50٪ من إجمالى الأضرار الذى يمكن تجنبها فى مجال الرعاية الطبية.

وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل، أنه يمكن تجنب إهدار 42 مليار دولار أمريكى من إجمالى الإنفاق الصحى العالمى فى جميع أنحاء العالم إذا ما تُجنّب ارتكاب أخطاء المداواة.

يستهدف الاحتفال باليوم العالمى لسلامة المرضى للعام الحالى 2022 رفع مستوى الوعى العالمى بالعبء الكبير للأضرار الناجمة عن الأدوية بسبب ارتكاب الأخطاء واتباع ممارسات غير مأمونة فى مجال المداواة، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مأمونية الأدوية، وإشراك أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين فى الجهود الرامية إلى منع ارتكاب الأخطاء فى المداواة والحد من الأضرار الناجمة عنها، إلى جانب تمكين المرضى وأسرهم من المشاركة بفعالية فى استعمال الأدوية بمأمونية، فضلا عن توسيع نطاق تنفيذ التحدى العالمى الذى يواجه المنظمة بشأن سلامة المرضى: الدواء دون أضرار.

وتناقش جلسات المؤتمر الذى تنظمه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتحقيق سلامة المرضى، والحد من المخاطر المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية، وذلك فى إطار التوجه الى تعزيز نموذج الرعاية الشاملة المرتكزة حول المريض والذى يؤدى بدوره إلى حسن استخدام الموارد وحوكمة خدمات الرعاية الصحية، حيث يلقى المؤتمر الضوء على نُظُم الاعتماد وآليات الرقابة والمتابعة ودورها فى ترسيخ مبادئ سلامة المريض، والمبادرة الوطنية لسلامة المريض فى النظام الصحى الجديد، إلى جانب الإدارة الآمنة للدواء، الثورة الصناعية الرابعة وسلامة المريض، التكامل بين شركاء الرعاية الصحية من اجل سلامة المرضي.