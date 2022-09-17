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الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا أبرزهم أوكرانيا وإثيوبيا

السبت، 17 سبتمبر 2022 03:21 م
الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا أبرزهم أوكرانيا وإثيوبيا الرئيس عبدالفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أوراق اعتماد ثلاثة عشر سفيراً جديداً، وهم: 
 
1. السيدة/ كاثرين نوروجين كونجي 
سفيرة جمهورية مالاوي
2. السيد/ أوك سارون
سفير مملكة كمبوديا
3. السيد/ ميكولا ناهورني 
سفير جمهورية أوكرانيا
4. السيد/ حسن إبراهيم موسى 
سفير جمهورية إثيوبيا
5. السيد/ روبيرتو خيراردو إيبرت جروب
سفير جمهورية شيلي
6. السيد/ سوشيل كومار لامسال   
سفير جمهورية نيبال
7. السيدة/ إنغريد آمر                                  
سفيرة جمهورية إستونيا
8. السيدة/ بولي إيوانو                               
سفيرة جمهورية قبرص
9. السيد/ ايفان يوكل                                   
سفير الجمهورية التشيكية
10. السيد/ غانم صقر الغانم                        
سفير دولة الكويت
11. السيد/ ساشو بودلسنيك                        
سفير جمهورية سلوفينيا
12. السيد/ أكسيل كارستن وابنهورست          
سفير أستراليا
13. السيد/ ألبارو إيرانثو جوتييريث                 
سفير مملكة إسبانيا
 
وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالسفراء الجدد بالقاهرة، وعبر للسفراء عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم.
 
وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة، مشددا على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
 
الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا أبرزهم أوكرانيا وإثيوبيا (1)
 

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا أبرزهم أوكرانيا وإثيوبيا (2)
 

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا أبرزهم أوكرانيا وإثيوبيا (3)
 

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا أبرزهم أوكرانيا وإثيوبيا (4)
 

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا أبرزهم أوكرانيا وإثيوبيا (5)
 

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا أبرزهم أوكرانيا وإثيوبيا (6)
 

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا أبرزهم أوكرانيا وإثيوبيا (7)
 

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا أبرزهم أوكرانيا وإثيوبيا (8)
 

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا أبرزهم أوكرانيا وإثيوبيا (9)
 

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا أبرزهم أوكرانيا وإثيوبيا (10)
 

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا أبرزهم أوكرانيا وإثيوبيا (11)
 

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا أبرزهم أوكرانيا وإثيوبيا (12)
 

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا أبرزهم أوكرانيا وإثيوبيا (13)
 

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