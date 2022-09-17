اليوم السابع
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الرئيس الأمريكى يلتقى رئيسة وزراء بريطانيا الأربعاء فى نيويورك

السبت، 17 سبتمبر 2022 08:57 م
الرئيس الأمريكى يلتقى رئيسة وزراء بريطانيا الأربعاء فى نيويورك جو بايدن
كتب محمد جمال

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أكد البيت الأبيض اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس الأربعاء 21 سبتمبر، عند وصول كليهما إلى نيويورك لحضور الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وفق بيان من البيت الابيض "سيعقد الرئيس بايدن اجتماعا ثنائيا مع رئيسة الوزراء تروس يوم الأربعاء في نيويورك، حيث سيحضر كلاهما الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وكان من المقرر في السابق عقد الاجتماع الثنائي هذا الأحد في لندن عشية جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

بالنسبة لتروس، هذا الاجتماع مع بايدن سيكون الأول لها بصفتها رئيسة وزراء بريطانيا، نظرا لأنها تولت هذا المنصب في 6 سبتمبر، أي قبل يومين من وفاة الملكة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سافر وزوجته جيل بايدن إلى المملكة المتحدة يوم السبت لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية. وقد أقلعت الطائرة الرئاسية صباح اليوم من قاعدة أندروز العسكرية بالقرب من واشنطن. وفقا للبيت الأبيض، يرافقه في الرحلة، مساعد الرئيس للأمن القومي جيك سوليفان ومسؤولون آخرون في الإدارة.


جو بايدن

ليز تراس

بريطانيا

أمريكا

نيويورك



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