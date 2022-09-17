الداخلية تضبط جرائم أموال بقيمة 4 مليارات جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، و(السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية").

أسفرت عن ضبط (90) متهما، بحوزتهم (50 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 48 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (69) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (7854) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (607) قضايا متنوعة.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة:

• أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع عنصر وضبط (593) عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن (أسيوط– الجيزة – الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ – القليوبية- المنيا – السويس – الشرقية – قنا – المنوفية – الإسكندرية – بورسعيد – سوهاج – الأقصر – دمياط – أسوان – الوادى الجديد – مطروح البحر الأحمر – الفيوم – الإسماعيلية - البحيرة) وبحوزتهم (361 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات - قتل).

• وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1282) قطعة سلاح نارى أبرزها (127 بندقية آلية – 158 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 68مسدس – 929 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 170خزينة).

• ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية : ضبط بداخلهما (11 فرد محلى – 12 بندقية ضغط هواء – 3 مسدس صوت – 5 مسدس – 2 بندقية غير مششخنة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

• ضبط (1670) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

 ضبط (12) تشكيل عصابى ضموا (41) متهم إعترفوا بإرتكاب (63) حادث سرقة متنوع.

 ضبط (62) قضية أحداث.

 ضبط (2629) قضية مرافق عامة.

 إعادة (8) سيارات مبلغ بسرقتها.

 كشف غموض (78) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (107) متهماً.

فى مجال تنفيذ الأحكام

 تم تنفيذ (585295) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى:

• (2365) حكم جناية .

• (204134) حكم حبس.

• (298343) حكم غرامة.

• (80453) مخالفة.

فى مجال الأمن الإقتصادى

• القضايا التموينية:

• ضبط (34) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (2600 إسطوانة بوتاجاز .. تقدر قيمة الغاز المدعم 351000جنيه).

• ضبط (31) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (887426 لتر).

• ضبط (11087) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (3571٫030) طن ، أبرزها ضبط (292) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (874,881 طن - 219880 عبوة غذائية متنوعة - 2543846 قطعة) ، وكذا ضبط (63) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (217,971 طن "سكر" – 830 عبوة زيت طعام – 205236 لتر زيت طعام).

• ضبط (4997) قضية مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (85,970 طن دقيق بلدى مُدعم – 11960 رغيف بلدى مُدعم – 2170 بطاقة ذكية – ماكينة صرف).

• ضبط (10) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (78,678 طن - 7414 لتر– 29790 عبوة).

• ضبط (144) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها (731,178 طن سلع ومواد غذائية مُدعمة متنوعة).

• ضبط (7) قضايا فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت (195,500طن).

• ضبط (2761) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت (525,241 طن– 7690 عبوة– 21000 قطعة).

• ضبط (257) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (55041عبوة "سجائر").

قضايا التيار الكهربائى:

• ضبط (81770) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (74,570,106) مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبى:-

• ضبط (2525) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (4,748,418,174) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (6,547,357) مليون جنيه

قضايا الأموال العامة:-

• ضبط (44) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (115,638,122 مليون جنيه) .. أبرزها:-

❖ ضبط عدد (38) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (86,168,122 مليون جنيه).

قضايا النقل والمواصلات :

• ضبط (1769) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

• ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضم (6) متهمين ، لإرتكابهم (2) واقعة "سرقة".

قضايا المصنفات:

• ضبط (222) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (122) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات أبرزها (10أجهزة حاسب آلى) ، وكذا ضبط (100) قضية فى مجال جرائم المطبوعات تم خلالها إتخاذ الإجراءات القانونية نحو عدد من المطابع والمكتبات تعمل بد ون ترخيص .

قضايا البيئة والمسطحات المائية:

▪ ضبط (844) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1872) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و (869) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و (155) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و (130) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (947) لنش سياحي

فى مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1854) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالهم الآتى:-

• كمية من مخدر البانجو ، وزنت (1281,937 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الحشيش المخدر ، وزنت (498,263 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الهيروين ، وزنت (47,134 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (13,298 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (8,37 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الأفيون وزنت (916 جرام).

• كمية من مخدر (إم دى إم إيه) وزنت (205 جرام).

• كمية من بذور القنب المخدر (بانجو) وزنت (192 جرام).

• كمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (80 جرام).

• كمية من مخدر الفودو ، وزنت (20 جرام).

• عدد (48047 قرص ترامادول مخدر).

• عدد (17478 قرص مؤثر مخدر).

• عدد (213 قرص كبتاجون مخدر).

• ضبط قضية غسل أموال .. بلغ الإجمالى قرابة (20) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

• إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد (5) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان .

− هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (53 مليون جنيه).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (173) قضية بإجمالى (181) متهم .. بمضبوطات بلغت

(15 طن و734 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

 ضبط (918590) مخالفة مرورية متنوعة.

 ضبط (199649) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

 فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية :

تم رفع (364 سيارة - 70 دراجة نارية).

 فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (8311) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

 كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

• المرور على عدد (25) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (92) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات.

• فحص (90) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين عدم مطابقة عدد (4) مركبات لشروط لصلاحية الفنية.

• إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3882) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (191) سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

• فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:- تم ضبط عدد (994) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (1231) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط (3196) مخالفة زجاج ملون بدون تصريح ، ضبط عدد (3077) مخالفة ملصقات.

• ضبط عدد (36) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (118) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (300) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (473) ملصقات مخالفة.

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (26) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) ، وكذا (51) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

فى مجال الأمن السياحى

ضبط (1995) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.