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الجيزة: غدا آخر موعد للتقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

السبت، 17 سبتمبر 2022 01:09 م
الجيزة: غدا آخر موعد للتقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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نوهت محافظة الجيزة، بأن غدا الأحد الموافق 18 سبتمبر، آخر موعد لاستقبال المشروعات للراغبين في التقدم بمسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة http://www.sgg.eg.
 
وأشارت المحافظة، إلى أن المسابقة تشترط في التقديم، أن تحقق المشروعات الأهداف الرئيسية للمبادرة، وهي التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة وأيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث.
 
وأوضحت أن المبادرة تستهدف فئات "المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة، وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".
 
واحتلت محافظة الجيزة المركز الثالث على جميع محافظات الجمهورية في إجمالي عدد المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفقًا لإحصائيات المشروعات المشاركة من المحافظات المختلفة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
 
 

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

المشروعات الخضراء

تغير المناخ

مؤتمر المناخ

الجيزة



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