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التعليم تنظم رحلة لمدينة شرم الشيخ لطلاب المدارس المتفوقين فى الإعدادية

السبت، 17 سبتمبر 2022 12:51 م
التعليم تنظم رحلة لمدينة شرم الشيخ لطلاب المدارس المتفوقين فى الإعدادية التعليم تنظم رحلة لمدينة شرم الشيخ لطلاب المدارس
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار توجه الدولة بالاهتمام بالطلاب المتفوقين والموهوبين وبناءً علي تعليمات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالطلاب المتفوقين، وطبقًا لرؤية مصر 2030، نظمت الوزارة، ممثلة في اتحاد طلاب مدارس مصر، رحلة للطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية علي مستوى الجمهورية إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك من أجل الاطلاع على معالم جزء من بلدنا الغالي مصر.
 
وقال أحمد موسي رمضان، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس مصر، إن هذه الرحلة تأتي ضمن الخطة العامة للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية والمعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرصه على تكريم الأوائل وتحفيزهم على الاستمرار في التفوق من أجل إعداد جيل من القيادات الطلابية الواعية التي تتمتع بالولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي مصر وتعميق مفهوم المواطنة.
 
 

التربية والتعليم

الاهتمام بالطلاب الموهوبين

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