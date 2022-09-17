اليوم السابع
Ads
السبت، 17 سبتمبر 2022 01:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تختتم المرحلة الثالثة من برنامج التدريب لناقلى الخبرة فى إدارة الجودة

السبت، 17 سبتمبر 2022 11:56 ص
التعليم تختتم المرحلة الثالثة من برنامج التدريب لناقلى الخبرة فى إدارة الجودة "التعليم" تختتم المرحلة الثالثة من تدريب المدربين والتدريب الفني
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات المرحلة الثالثة من تدريب المدربين والتدريب الفني لناقلي الخبرة فى مجال إدارة الجودة بالتعليم الفنى.
 
جاء ذلك تماشيًا مع رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني والارتقاء به محليًا وإقليميًا وعالميًا، والتحول نحو تعليم فني أفضل  TE2.0 لتلبية احتياجات سوق العمل وتحسين جودته بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية.
 
وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، إن قطاع التعليم الفنى قد أتم تنفيذ المرحلة الثالثة من إعداد وتأهيل (51) ناقل خبرة في مجال تحسين وإدارة الجودة بالتعاون مع مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر (TCTI) الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ).
 
تضمن البرنامج إعداد وتدريب مكثف على التخطيط وإدارة الجودة وأدوات التقييم والمتابعة ومراجعة الجودة، بالإضافة إلى آليات تنفيذ المشروعات وإدارتها، كما تناول البرنامج تنمية مهارات المتدربين في مجال التدريب وتصميم وتطوير المواد التدريبية.
 
ضم البرنامج التدريبي نخبة من المعلمين وأعضاء التوجيه الفني في مختلف النوعيات بقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ليصبحوا ناقلي خبرة مؤهلين على متابعة تنفيذ خطط تحسين الجودة بالمدارس الفنية المدعومة من المشروع، ودعم رقمنة عمليات إدارة ومتابعة الجودة؛ بالإضافة إلى تدريب الموجهين الجدد على أدوات الجودة وكيفية متابعتها وتقييمها ومتابعة خطط التدريب.
 
IMG-20220917-WA0007
 
 
IMG-20220917-WA0006
 
 
 

التربية والتعليم

تدريب المدربين

مهارات المعلمين على الجودة

اخبار مصر

اخبار التعليم



الموضوعات المتعلقة

وزير التربية والتعليم يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:45 م

وزارة التربية والتعليم تفتتح مدارس مصر المتميزة فى السويس.. تقدم تعليما جاذبا للطالب وتدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى.. الوزارة: المدارس تعمل بالطاقة الشمسية.. و8 مدارس تدخل الخدمة العام الجارى

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 04:00 م

وزير التربية والتعليم يصل السويس لافتتاح عدد من المشروعات التعليمية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:21 م

حصاد الوزارات.. وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة 88.7%

الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة