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التعليم تحذر من عدم سداد مبلغ تأمين التابلت للطلاب: تُسدد قيمته حال ضياعه

السبت، 17 سبتمبر 2022 04:20 م
التعليم تحذر من عدم سداد مبلغ تأمين التابلت للطلاب: تُسدد قيمته حال ضياعه وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى حالة عدم التزام الطالب بسداد قسط التأمين على جهاز التابلت يسقط حق الطالب أو المعلم فى التغطية التأمينية، ويقوم الطالب بسداد قيمة الجهاز كاملا فى حالة الفقد أو الضياع أو قيمة الإصلاح فى حالة التلف الكلى أو الجزئى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجهت طلاب ومعلمي المدارس الثانوية بضرورة سداد رسوم أقساط التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف الكلي أو او التلف الجزئي كالتالى:

- طلاب الصف الأول الثانوى: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى.

- طلاب الصف الثانوى الثانوى: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

- طلاب الصف الثالث الثانوى: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة.

 


التربية والتعليم

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