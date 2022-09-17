وأوضح البيت الأبيض - وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن المساعدات العسكرية الجديدة التى منحها الرئيس جو بايدن، تشمل صواريخ هايمرز بالإضافة لتدريب عسكرى، ورادارات مضادة للمدفعية ومركبات مدرعة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة ومعدات لإزالة الألغام وأجهزة للرؤية الليلية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن إن "هذا العتاد اختارته واشنطن بعناية جنبًا إلى جانب مع حلفائها وشركائها ليلبي احتياجات القوات الأوكرانية فى هذه المرحلة".

وأشار إلى أن حزمة المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا لا تشمل صواريخ بعيدة المدى، كانت كييف قد طلبتها، مؤكدًا أن واشنطن تهدف إلى صد الهجوم الروسى وليس تصعيد النزاع أو توسيعه.