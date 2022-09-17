اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022.. الصحة العالمية ترفع شعار دواء بدون ضرر

كتبت أمل علام

تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى لسلامة المرضى اليوم الموافق 17 سبتمبر من كل عام، وبهذه المناسبة تؤكد منظمة الصحة العالمية، أن الأدوية هي التدخلات الأكثر استخدامًا في الرعاية الصحية، ويشكل الضرر المرتبط بالأدوية الجزء الأكبر من إجمالي الضرر الذي يمكن الوقاية منه بسبب الرعاية غير الآمنة، ناهيك عن العبء الاقتصادي والنفسي الذي يفرضه هذا الضرر.

وقالت المنظمة، إنه اعترافًا بهذا العبء الكبير وإدراكًا لتعقيد الوقاية من الأضرار المرتبطة بالأدوية والحد منها، تم اختيار "سلامة الأدوية" كموضوع لليوم العالمي لسلامة المرضى 2022.

وتهدف الحملة إلى توفير القوة الدافعة اللازمة لتوحيد جهود منظمة الصحة العالمية الحالية للتحدي العالمي لسلامة المرضى بتحقيق" دواء بدون ضرر"، مع التأكيد على الحاجة إلى اعتماد نهج النظم وتعزيز ممارسات الأدوية الآمنة لمنع الأخطاء الدوائية وتقليل الضرر المرتبط بالأدوية، سيتم إيلاء اعتبار خاص للمناطق التي يحدث فيها معظم الضرر.أيام سلامة المرضى العالمية السابقة

وأوضحت المنظمة، يمثل ضرر الدواء 50% من إجمالي الضرر الذي يمكن الوقاية منه في الرعاية الطبية، يمكن تجنب 42 مليار دولار أمريكي من إجمالي الإنفاق الصحي العالمي في جميع أنحاء العالم إذا تم منع الأخطاء الدوائية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، تحتفل باليوم العالمى لسلامة المرضى فى يوم 17 سبتمبر من كل عام وفى هذا العام 2022 اختارت موضوع التوعية بمخاطر الأدوية، ومنع الضرر الناتج عنها من خلال التوعية بأهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية لمنع مقاومة البكتيريا، وأيضا تناول الأدوية بوصفة طبية وبدقة شديدة لمنع الضرر الناتج عنها.