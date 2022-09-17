إمبراطور اليابان وقرينته يغادران طوكيو لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث

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غادر الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو ، طوكيو ، صباح اليوم السبت ، إلى بريطانيا على متن طائرة حكومية لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، في أول رحلة للزوجين إلى الخارج منذ تولية عرش الأقحوان في عام 2019.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية: أنه بالنسبة للإمبراطورة، التي تعاني منذ فترة طويلة من مرض ناتج عن الإجهاد، فهي أيضًا أول رحلة خارجية لها منذ أن حضرت تتويج ملك تونجا توبو السادس في عام 2015.

وأوضحت "كيودو" أن الأباطرة اليابانيون عادةً لا يحضرون الجنازات بشكل تقليدي، لذلك ستكون مشاركة الزوجين في جنازة الملكة البريطانية الأطول حكماً في تاريخ بلدها الحديث والمقرر عقدها بعد غد الاثنين هي المرة الثانية فقط، بعد أن سافر الإمبراطور أكيهيتو وزوجته الإمبراطورة ميتشيكو إلى بلجيكا لحضور جنازة الملك بودوين في 1993.

وتعكس الرحلة النادرة الروابط العميقة بين العائلة المالكة البريطانية والعائلة الإمبراطورية اليابانية على مدى العقود الماضية. فيما تقرر الحضور بعد أن أكدت الحكومة اليابانية نية الإمبراطور استجابة لدعوة وجهتها الحكومة البريطانية لاثنين من الممثلين اليابانيين، وفقًا لوكالة القصر الإمبراطوري. مع ذلك، لن يحضر الجنازة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، نظرا لانشغاله بحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.