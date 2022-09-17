إصابة 3 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 مواطنين في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربى، اتجاه اسيوط بعد كافيتريا ارزاق بالله وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 3

مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.