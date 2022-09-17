اليوم السابع
Ads
السبت، 17 سبتمبر 2022 11:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

السبت، 17 سبتمبر 2022 10:47 ص
إصابة 3 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 مواطنين في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربى، اتجاه اسيوط بعد كافيتريا ارزاق بالله وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 3 
مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
 

حوادث الطرق بالفيوم

مستشفى الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة