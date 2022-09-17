إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بسبب خلافات زوجية بالخانكة فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات زوجية، تدخل على إثرها شقيق الزوجة وخالتها، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص منهم بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وجري نقل المصابين لمستشفى الخانكة المركزي وتصرح لهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من مستشفى الخانكة المركزي، باستقبال 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح متفرقة إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول، "م إ ع"، 33 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقها "م إ ع"، 39 سنة، محامي، مصاب بكدمات بالجسم، وخالتهما "ث ا ح"، 55 سنة، مقيمة دائرة مركز الخانكة، مصابة بجروح باليد اليسرى، وطرف ثان "م س ع"، 33 سنة، نقاش، زوج الأولى، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وذلك بسبب وجود خلافات زوجية بين الأولى والأخير، وتعدى كل منهم على الأخر وإحداث إصابته.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخانكة المركزي، وتصرح لهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.