أوكرانيا: مقتل واصابة 13 مدنيًا فى قصف روسي على منطقة دونيتسك

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أعلن بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم دونيتسك الأوكراني، اليوم السبت، مقتل مدنيين اثنين في منطقتي "سفياتوهيرسك" و "باخموت" وإصابة 11 آخرين جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم خلال الساعات الماضية.

وقال كيريلينكو، في منشور له عبر موقع "تليجرام" للتواصل الاجتماعي ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، :" بشكل عام، قُتل 853 مدنياً وجُرح 2135 في منطقة دونيتسك منذ بدء العمليات العسكرية الروسية".. وأشار إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في مدينتي "ماريوبول" و "فولنوفاكيا".

وأضاف كيريلينكو أن مناطق "دونيتسك" تتعرض باستمرار للقصف الروسي، ولا يوجد إمدادات غاز هناك فضلا عن نقص كبير في إمدادات المياه..وأكد أن القوات الروسية تقوم بقصف "المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية والمراكز الثقافية والمباني السكنية وجميع البنى التحتية المدنية، لذلك تم اصدار أوامر بالإخلاء الإلزامي من المناطق السكنية" بحسب قوله.

في السياق ذاته، قالت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني صباح اليوم: إن القوات الأوكرانية هاجمت العدو من السماء والأرض وشن سلاح الجو 15 ضربة على مواقع روسية، كما نفذت وحدات الصواريخ والمدفعية 250 مهمة إطلاق نار.

وجاء في بيان صدر عن القيادة، ونقلته "يوكرين فورم": إن الخسائر المؤكدة للقوات الروسية كانت 33 جندياً ودبابتان ومدفع من طراز هاوتزر 152 ملم مستا- B وقذيفة هاون متنقل 120 ملم و9 وحدات مصفحة.