أهالى قرية النصير بكفر الشيخ يناشدون بتجديد الكوبرى.. ورئيس المدينة يرد

أمنية فايد- كفر الشيخ - محمد سليمان

أرسل القارئ إبراهيم صبحى عبد الجواد الرماح والمقيم فى قرية النصير الشرقية مركز قلين محافظة كفر الشيخ مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تهالك الكوبرى فى مدخل القرية ووقوع أجزاء منه.

وناشد القارئ المحافظة بتجديد الكوبرى نظرا لأهمية فى الانتقال من وإلى القرية.

وقال فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، إنه تم رفع معاينة للكوبرى بوضعه الحالى، وسيتم مخاطبة مديرية الرى بمحافظة كفر الشيخ، لإدارجه ضمن خطة الإحلال والتجديد خاصة أن الكوبرى يخدم عدد من الاهالى، إضافة للحفاظ على أرواح المواطنين.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".