أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى بالعام الدراسى الجديد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي 2022/2023.

الحكومة تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى اعتبارا من العام الدراسى 2022/2023

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير سواءً في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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غدا.. انطلاق العام الدراسى الجديد فى المدارس الدولية

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بدء العام الدراسي الجديد غدا الأحد فى المدارس الرسمية الدولية، حيث وجه الوزير المدارس بضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة، مشددا على أن المدارس الدولية والخاصة جناح مهم فى التعليم المصرى لما تقدمه من تعليم عال الجودة للطلاب. وزير المالية: نجحنا فى التخلص الآمن من 99% من البضائع الخطرة الراكدة بالموانئ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ، اتساقًا مع أهداف تطبيق المعايير المصرية والدولية، حفاظًا على البيئة وأمن الموانئ والمواطنين، والاستفادة من التجارب العالمية في مجال «الجمارك الخضراء»، لافتًا إلى أن وحدة «متابعة المهمل والراكد» بمصلحة الجمارك نجحت فى التخلص الآمن من 99٪ من البضائع الخطرة الراكدة بالموانئ حتى الآن. ارتفاع أسعار الذهب في مصر رغم التراجع العالمي وعيار 21 بـ 1115 جنيها ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17 سبتمبر 2022 بحوالي 2 جنيه في كل جرام من الأعيرة المتداولة في سوق الذهب، وجاء ارتفاع الذهب في مصر رغم الانخفاض الكبير الذي تسجله أونصة الذهب في البورصة العالمية لتسجل مستويات هي الأدني حيث وصل الذهب عالميًا أدنى مستوياته في عامين، قبل أن يعدل الذهب مساره ويعوض جزء من خسائره بختام جلسات التداول أمس الجمعة. الصحة: فحص 171 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 171 ألف مولود، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاق المبادرة في 13 من يوليو 2021 وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة. الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار انخفاض الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. إصابة 17 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكى بالشرقية أصيب 17 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث أتوبيس 26 بسيارة ملاكى بطريق فاقوس اكياد أمام الدراكة نطاق مدينة فاقوس بالشرقية. مجلس أمناء الحوار الوطنى يضع اليوم لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعه السابع، ظهر اليوم السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر، وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه السابع، اليوم السبت، 17 سبتمبر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهرًا.

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