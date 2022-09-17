أخبار مصر.. الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار انخفاض الحرارة.

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا أبرزهم أوكرانيا وإثيوبيا

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أوراق اعتماد ثلاثة عشر سفيراً جديداً. سامح شكرى يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، غدا الأحد، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستبدأ فعاليتها يوم 19 سبتمبر الجاري. الحكومة تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى اعتبارا من العام الدراسى 2022/2023 كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير سواءً في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وزير التموين: الاقتصاد المعتمد على الفكر والابتكار له دور كبير في التنمية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن توقيت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية مهم للغاية، خاصة وأنه في الفترة الأخيرة تحول الاقتصاد العالمي عن وضعه القديم وأصبح يعتمد على براءات الاختراعات وأصبح الاقتصاد المعتمد على الفكر والابتكار له دور كبير في التنمية.

الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا وشبورة صباحا والقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار انخفاض الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أسامة ربيع: زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15 %

أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المُقبل 2023، وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، اليوم السبت، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023 ، فيما تزيد رسوم عبور كلاً من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل بمشيئة الله. الأربعاء.. رئيس الوزراء يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يطلق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، الأربعاء المقبل، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فى احتفالية تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة. غدا.. انطلاق العام الدراسى الجديد فى المدارس الدولية أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بدء العام الدراسي الجديد غدا الأحد فى المدارس الرسمية الدولية، حيث وجه الوزير المدارس بضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة، مشددا على أن المدارس الدولية والخاصة جناح مهم فى التعليم المصرى لما تقدمه من تعليم عال الجودة للطلاب. وزير المالية: نجحنا فى التخلص الآمن من 99% من البضائع الخطرة الراكدة بالموانئ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ، اتساقًا مع أهداف تطبيق المعايير المصرية والدولية، حفاظًا على البيئة وأمن الموانئ والمواطنين، والاستفادة من التجارب العالمية في مجال «الجمارك الخضراء»، لافتًا إلى أن وحدة «متابعة المهمل والراكد» بمصلحة الجمارك نجحت فى التخلص الآمن من 99٪ من البضائع الخطرة الراكدة بالموانئ حتى الآن. ارتفاع أسعار الذهب في مصر رغم التراجع العالمي وعيار 21 بـ 1115 جنيها ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17 سبتمبر 2022 بحوالي 2 جنيه في كل جرام من الأعيرة المتداولة في سوق الذهب، وجاء ارتفاع الذهب في مصر رغم الانخفاض الكبير الذي تسجله أونصة الذهب في البورصة العالمية لتسجل مستويات هي الأدني حيث وصل الذهب عالميًا أدنى مستوياته في عامين، قبل أن يعدل الذهب مساره ويعوض جزء من خسائره بختام جلسات التداول أمس الجمعة. شعبة المعادن: ارتفاع الطلب على الألماس في مصر.. الخاتم ربع قيراط بـ6500 جنيه قفزات متكررة تشهدها أسعار الذهب في مصر منذ مارس 2022، ليسجل المعدن الأصفر مستويات غير مسبوقة عند 1115 جنيها للجرام عيار 21، وهو العيار المطلوب لدى الأسرة المصرية، الأمر الذى دفع بعض المقبلين على الزواج للبحث عن شراء شبكة من الألماس وليس الذهب، خاصة مع اقتراب الأسعار بين المعدنين، إذ يمكنك من خلال تكلفة شراء الذهب شراء ألماس وهو ذات قيمة ويسهل شراؤه وإعادة بيعه في مصر.

مظلة الحماية الاجتماعية تغطى الجميع تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

كثفت الدولة المصرية من جهودها للتوسع فى منظومة الحماية المدنية وشبكة الأمان الاجتماعي، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعي المستمر في الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالي المتاحة.

إقامة مباراتى مصر أمام النيجر وليبيريا باستاد الإسكندرية بحضور 5 آلاف مشجع

تقرر إقامة ودية منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أمام النيجر فى السادسة مساء يوم 23 سبتمبر الجارى باستاد الإسكندرية. الكرملين: سيناريوهات استخدام روسيا للسلاح النووى مذكورة فى عقيدتها العسكرية أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن سيناريوهات استخدام بلاده للسلاح النووي مذكورة في عقيدتها العسكرية.

فرنسا تطفئ واجهات قصر فرساي وهرم اللوفر قبل ساعة عن المعتاد لتوفير الطاقة