اليوم السابع
Ads
السبت، 17 سبتمبر 2022 08:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

السبت، 17 سبتمبر 2022 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار انخفاض الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.
 
كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 26.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس فى الإسكندرية

حالة الطقس فى القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس فى مصر

الطقس فى مصر

حاله الطقس اليوم

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان فى القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس فى مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس فى الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد تبشر المواطنين: انخفاض فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء ونشاط رياح

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 09:40 ص

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا متعدل رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 08:00 ص

الأرصاد تكشف أهم الظواهر الجوية فى طقس الساعات القادمة.. فيديو

الخميس، 15 سبتمبر 2022 01:09 م

الصيف يلطف الأجواء فى آخر أيامه.. الأرصاد: انخفاض يصل لدرجتين فى حرارة الجو والعظمى بالقاهرة 31.. صور الأقمار الصناعية: الانخفاض يستمر 72 ساعة.. ونشاط رياح يقلل الإحساس بنسب الرطوبة والأجواء معتدلة ليلا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 03:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة