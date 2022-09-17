الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار انخفاض الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 26.