62 ألف سيدة تستفيد من خدمات حملة "حقك تنظمى" بالشرقية فى المرحلة الأولى

مضيفا بأن المرحلة الأولي من الحملة تم تنفيذها في 10 إدارات صحية بالمحافظة، وهي "العاشر من رمضان، القنايات، ههيا، أبو حماد، كفر صقر، أولاد صقر، ديرب نجم، مشتول السوق، بلبيس، صان الحجر"، لتقدم خدماتها من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع 249 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، مدعمه بخدمة الأخصائي، وعدد 14 عيادة متنقلة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة تتكون من 124طبيب مدرب، و 315 ممرضة، و 471رائدة ريفية ومثقفة سكانية، منوها أن المرحلة الثانية ستبدأ فعالياتها يوم الأحد المقبل18 سبتمبر لمدة 5 أيام حتى 22 سبتمبر 2022.

وقدم القائم بأعمال وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية، والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.

أكد الدكتور خالد أحمد فوزي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، إختتمت فاعليتها بالمرحلة الأولي، والتي إستمرت لمدة ٥ أيام متتالية من 11 الي 15 سبتمبر الجاري، وقامت بتقديم الخدمة الطبية لعدد 62402 منتفعة، وبلغ عدد الحاصلات على وسيلة منع الحمل 44660 سيدة، وتم تقديم خدمة الفحص بالسونار لعدد 3806 سيدة، بالإضافة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وكشف النساء والباطنة والأطفال.