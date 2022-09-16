4 أنواع من التنمر يجب أن يعرفها الآباء عند الأطفال.. ونصائح للتعامل معها

كتب – حسام الشقويرى

يتم تعريف التنمر على أنه سلوك دنىء مؤذٍ يحدث بشكل متكرر فى علاقة مع عدم توازن فى القوة ويأخذ الأمر أشكالًا عديدة لفظيًا وجسديًا وتسلطًا عبر الإنترنت، وعلى الرغم من أن المدارس تبذل المزيد من الجهد للتعامل مع التنمر، إلا أن الآباء لا يزالون هم المفتاح لتمكين الأطفال من منعه ووقفه، وفقا لما نشره موقع parents.

وفيما يلي بعض النصائح حول كيفية التعامل مع الأنواع الأربعة الشائعة للتنمر.

1 - التنمر اللفظي

التنمر اللفظي أو التنمر بالكلمات المنطوقة القاسية، يتضمن الشتائم المستمرة ، والتهديد ، وإبداء تعليقات غير محترمة حول سمات شخص ما (المظهر ، والدين ، والعرق ، والإعاقة ، والتوجه الجنسي ، وما إلى ذلك).

أولاً علم أطفالك الاحترام ، وعزز لديه كيف يستحق كل شخص أن يعامل بشكل جيد - اشكر المعلمين ، وامدح الأصدقاء ، وكن لطيفًا مع الموظفين، و شدد على احترام الذات ، وساعد أطفالك على تقدير نقاط قوتهم.

2 - التنمر البدنى

التنمر الجسدى، أو التنمر مع التخويف الجسدي العدواني ، يتضمن الضرب المتكرر والركل والتعثر والحظر والدفع واللمس بطرق غير مرغوب فيها وغير مناسبة، ولا يخبر العديد من الأطفال والديهم عند حدوث ذلك، لذا راقب العلامات التحذيرية المحتملة مثل الجروح غير المبررة أو الخدوش أو الكدمات أو الملابس المفقودة أو التالفة أو الشكاوى المتكررة من الصداع وآلام المعدة.

3 - التنمر فى العلاقات

التنمر في العلاقات ، أو التنمر بتكتيكات إقصائية ، ينطوي على منع شخص ما عمداً من الانضمام أو الانضمام إلى مجموعة ، سواء كان ذلك على مائدة الغداء أو اللعب أو الرياضة أو النشاط الاجتماعي، ولذلك اجعل من التحدث مع أطفالك حول كيف سار يومهم روتينًا، وساعدهم في العثور على الأشياء التي تجعلهم سعداء، والإشارة إلى صفاتهم الإيجابية، وتأكد من أنهم يعرفون أن هناك أشخاصًا يحبونهم ويهتمون بهم، وركز على تنمية مواهبهم واهتماماتهم في الموسيقى والفنون وألعاب القوى والقراءة وأنشطة ما بعد المدرسة حتى يبني أطفالك علاقات خارج المدرسة.

4 - التنمر الإلكترونى

التنمر عبر الإنترنت أو التنمر في الفضاء الإلكتروني ، ينطوي على إيذاء شخص ما عن طريق نشر كلمات واهية وأكاذيب وشائعات كاذبة من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، و تخلق الرسائل الجنسية والعنصرية وكراهية المثليين جوًا معاديًا ، حتى عندما لا تستهدف طفلك بشكل مباشر.

ويمكن توزيع الرسائل الوسيطة بشكل مجهول وبسرعة ، مما يؤدي إلى تنمر عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، لذلك ضع أولاً قواعد منزلية لأمان الإنترنت ، واتفق على الحدود الزمنية المناسبة للعمر، وتعرف على المواقع والتطبيقات والأجهزة الرقمية الشائعة والتي من المحتمل أن تكون مسيئة قبل أن يستخدمها أطفالك، و دع أطفالك يعرفون أنك ستراقب أنشطتهم عبر الإنترنت، و أخبرهم أنه إذا تعرضوا للتنمر عبر الإنترنت ، فلا ينبغي لهم المشاركة أو الرد أو إعادة توجيهه.