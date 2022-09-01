التنمر يتسبب فى استقالة 120 ألف عامل فى بريطانيا.. "جارديان" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

استقال أكثر من 120 ألف عامل من الأقليات العرقية من وظائفهم بسبب تعرضهم للتنمر والعنصرية ، كما تشير دراسة تاريخية وجدت أن التمييز في مكان العمل يقوض ثقة جزء كبير من القوة العاملة في المملكة المتحدة.

كشف استطلاع شمل 3.9 مليون عامل من الأقلية العرقية في المملكة المتحدة اجراه مؤتمر نقابات العمال ان واحد من كل أربعة تعرض لسخرية عنصرية في مكان العمل خلال السنوات الخمس الماضية مما جعلهم يشعرون بثقة اقل في العمل، وقال 8% من الضحايا انهم تركوا وظائفهم بسبب التنمر العنصري.

قالت الأمينة العامة لـنقابة العمال، فرانسيس أوجرادي: "أخبرنا الكثيرون أنهم تعرضوا للتنمر العنصري والمضايقات - والأسوأ من ذلك والمثير للقلق ، أن الغالبية العظمى لم تبلغ صاحب العمل بذلك ... يحتاج الوزراء إلى تغيير القانون بحيث يتحمل أصحاب العمل مسؤولية حماية عمالهم ومنع العنصرية في العمل".

كما وجد الاستطلاع أن 19% فقط ممن تعرضوا للمضايقات أبلغوا صاحب العمل بالحادثة الأخيرة، وما يقرب من نصفهم يخشون أنه لن يؤخذ على محمل الجد.

قالت الدكتورة حليمة بيجوم ، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة Runnymede Trust ، وهي مؤسسة بحثية عن المساواة العرقية ، إن النتائج أظهرت أن العديد من أصحاب العمل يفتقرون إلى هياكل خاضعة للمساءلة تدعم الموظفين للإبلاغ عن الحوادث العنصرية.

وتابعت: "بدون اتخاذ إجراءات مناسبة من قبل أرباب العمل ، يتزايد انتشار العنصرية ، وهذا الافتقار إلى المساءلة هو الذي ينقل أي اتهام واحد داخل مكان العمل من" تفاحة سيئة "فردية إلى مشكلة مؤسسية".

قال متحدث باسم الحكومة: "تحدد خطة عمل بريطانيا الشاملة لدينا خططًا لبناء مجتمع أكثر عدلاً وشمولية ، بما في ذلك تعزيز العدالة في مكان العمل واتخاذ إجراءات لمعالجة فجوة الأجور العرقية".