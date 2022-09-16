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19 معلومة عن المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 07:30 ص
19 معلومة عن المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى معلومات مهمة عن المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد لطلاب المدارس الرسمية:

1ـ تحصل المصاريف الدراسية على 3 أقساط.

2ـ القسط الأول في أكتوبر 2022.

3ـ القسط الثاني يناير 2023 .

4ـ القسط الثالث مارس 2023.

5ـ تسدد الرسوم في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

6ـ متاح سداد المصروفات من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها.

7ـ يتاح للطالب أيضا تسجيل المصروفات بمكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية.

8ـ يسدد الطالب الرسوم بموجب الرقم القومي للطالب.

9ـ تسدد الرسوم على خدمات فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن – أمان.

10ـ متاح أيضا سدادها عبر خدمات "مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل – أموال".

11ـ يتاح سداد المصروفات أيضا عبر البرابط التالى" https://eps.emis.gov.eg/".

12ـ المدارس الرسمية تحصل مصروفاتها على 3 أقساط.

13- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.

14- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادي.

 520 -15جنيهًا للصف الأول الثانوى العام.

 505 -16جنيهات من الصف الثانى الثانوى حتى الثالث الثانوى العام.

 220 -17جنيهًا للصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

 205 -18جنيهات باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

19ـ تخفيض 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالتربية والتعليم.


التربية والتعليم

طرق سداد المصروفات الدراسية

اخبار مصر

اخبار التعليم

اليوم السابع بلس



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