10 قتلى فى فيضان فى وسط إيطاليا.. فيديو

فاطمة شوقى

قالت السلطات الإيطالية ، الجمعة ، إن 10أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء هطول أمطار غزيرة خلال الليل وفيضانات في منطقة ماركي بوسط إيطاليا ، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن أربعة مفقودين ، من بيهم اطفال.



فيضانات بايطاليا

وأشارت صحيفة "الديباتى" الإسبانية إلى أنه في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات ، سقط حوالي 400 ملم من الأمطار ، فغمرت شوارع العديد من المدن حول عاصمة المنطقة ، أنكونا ، على ساحل البحر الأدرياتيكي.

وقال لودوفيكو كافيرني عمدة بلدة سيرا سانت ابونديو لراديو راي "لقد كان مثل الزلزال".

وأظهرت صور نشرها رجال الإطفاء أعضاء من خدمات الإنقاذ في قوارب يحاولون إجلاء الناس في بلدة سينيحاليا الساحلية ، بينما حاول آخرون إخلاء نفق من الأنقاض.

وقال ستيفانو أجوتسي ، رئيس الحماية المدنية في حكومة إقليم ماركي ، إن هطول الأمطار كان أقوى بكثير مما كان متوقعا، وقال للصحفيين "تلقينا تحذيرا عاديا من المطر لكن لم يتوقع أحد شيئا كهذا."



فيضانات فى ايطاليا

وكان رئيس الوكالة الوطنية للحماية المدنية ، فابريزيو كورسيو ، في طريقه إلى أنكونا لتقييم الأضرار، فيما أعرب رؤساء الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الإيطالية في 25 سبتمبر عن تضامنهم.

وقال إنريكو ليتا، زعيم الحزب الديمقراطي من يسار الوسط ، إنه سيعلق حملته الانتخابية في ماركي "حدادًا" والسماح لنشطاءه المحليين بالمشاركة الكاملة في الجهود لمساعدة المجتمعات المتضررة من الفيضانات.