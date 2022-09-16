هل يساعد الثوم فى خفض مستويات الكوليسترول "الضار" ؟

كتب – حسام الشقويرى

تشير بعض الدراسات إلى أن الاستخدام اليومي للثوم قد يقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL بنسبة تصل إلى 9٪ - وهو مستوى قد يكون مفيدًا في دعم العلاجات القياسية ، ويحتوي الثوم على مركب نشط بيولوجيًا يسمى الأليسين يساهم في خفض الكوليسترول وفقا لما نشره موقع verywellhealth

في عام 2020 ، أجرى باحثون من جامعة فيجو في إيطاليا دراسة عن التوافر الحيوي للأليسين ، لتحليل مقدار دوران الأليسين في مجرى الدم بعد تناول الثوم بأشكال مختلفة. من بين 13 مكملًا للثوم و 9 مستحضرات للثوم (مطحون ، مسلوق ، محمص ، إلخ) ، قدمت المكملات الغذائية بأغلبية ساحقة أعلى مستوى من الأليسين في مجرى الدم، وعلى الرغم من أن الثوم الطازج المهروس حقق أعلى ارتفاع بشكل عام ، إلا أن التأثير كان قصير الأمد ، وغالبًا ما يتبدد في غضون دقائق.

ومن بين المكملات ، كان أداء الأقراص غير المغلفة المعوية أفضل ، حيث قدمت الأليسين بمستويات ثابتة من الدم لساعات بدلاً من دقائق، و كان أداء الأقراص المغلفة معويًا تقريبًا أيضًا ، وعلى الرغم من انخفاض التوافر البيولوجي بشكل ملحوظ عند تناولها مع وجبة غنية بالبروتين، تعمل كبسولات الثوم بشكل مشابه للأقراص المغلفة المعوية بغض النظر عن الطعام.

الفوائد الصحية لتناول الثوم

لا توجد إرشادات للاستخدام المناسب للثوم بأي شكل من الأشكال و لا يشكل الثوم سوى القليل من المخاطر الصحية وقد تم تصنيفه على أنه "معترف به عمومًا على أنه آمن (GRAS)" من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وتضمنت معظم الدراسات التي فحصت فعالية الثوم في خفض الكوليسترول بجرعات تتراوح بين 500 إلى 1000 ملليجرام في اليوم.