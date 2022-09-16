هبوط 12 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الخدمات المالية"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.5%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.8%، يليه قطاع العقارات بنسبة 3.5%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.3%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2%، وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2%.

كما تراجع قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك بنسبة 0.6%، 0.5%، 0.4%، على التوالي، وهبطت قطاعات مواد البناء، وخدمات النقل والشحن، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.1%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات التعليمية، والموارد الأساسية، والسياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2%، 1.1%، 0.4%، 0.2%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 10079.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2267.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 1.01% ليغلق عند مستوى 3223.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.16% ليغلق عند مستوى 12453.54 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 3658.14 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 8.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 694.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 447 مليار جنيه إلى 436.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 133.6 مليار جنيه إلى 131.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 580.6 مليار جنيه إلى 568.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.1%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.