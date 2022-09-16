اليوم السابع
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هبوط 12 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الخدمات المالية"

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 10:00 م
هبوط 12 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الخدمات المالية" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.5%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.8%، يليه قطاع العقارات بنسبة 3.5%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.3%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2%، وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2%.
 
كما تراجع قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك بنسبة 0.6%، 0.5%، 0.4%، على التوالي، وهبطت قطاعات مواد البناء، وخدمات النقل والشحن، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.1%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات التعليمية، والموارد الأساسية، والسياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2%، 1.1%، 0.4%، 0.2%، على التوالي.
 
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 10079.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2267.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 1.01% ليغلق عند مستوى 3223.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.16% ليغلق عند مستوى 12453.54 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 3658.14 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 8.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 694.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 447 مليار جنيه إلى 436.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 133.6 مليار جنيه إلى 131.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 580.6 مليار جنيه إلى 568.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.1%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
 

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