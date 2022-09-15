هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "الخدمات المالية غير المصرفية"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.7%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.5%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.3%، وهبط قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2%، وانخفض قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك بنسبة 0.9%.

كما تراجع قطاعات التجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية، والعقارات بنسبة 0.4%، 0.2%، 0.1%، على التوالي، فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 1.6%، أعقبه قطاعي خدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية بنسبة 1%، يليه قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.350 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 463.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.23%، والعرب على 4.57%، واستحوذت المؤسسات على 39.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.3 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 154.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 105 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 47.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 10079 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 1918 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 12453 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 4078 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3223 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 3658 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة.