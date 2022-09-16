نيويورك تايمز: متسلل يخترق النظام الداخلى لشركة أوبر وينشر صورا فاضحة

كتبت ريم عبد الحميد

تحقق شركة أوبر لخدمات نقل الركاب فى اختراق محتمل لشبكتها بعد أن تمكن أن القراصنة من الدخول إلى النظام الداخلى للشركة، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وأوقفت الشركة عددا من خدماتها الداخلية، بما فى ذلك خدمات المراسلة والخدمات الهندسية أثناء إجراء التحقيق.

وأخبر الشخص الذى تبنى مسئوليته عن الاختراق التايمز أنه استطاع الوصول إلى أنظمة أوبر الداخلية من خلال الظهور كشخص فى تكنولوجيا المعلومات كشركة وإقناع أحد الموظفين بمشاركة كلمة مرور معه.

ووصل المخترق إلى خدمة الرسائل الداخلية سلاك من خلال حساب أحد الأشخاص، وأرسل للموظفين رسالة مفادها: أعلن أننى متسلل وقد تعرضت أوبر لخرق البيانات.

وقام المتسلل بنشر صورة فاضحة على صفحة ويب تستخدم للتواصل مع الموظفين، بحسب ما قال متحدث باسم أوبر لنيويورك تايمز.

وقال متحدث باسم أوبر أنهم يتعاملون مع الواقعة المتعلقة بالأمن الإلكترونى ويتواصلون مع قوات إنفاذ القانون وسينشرون التطورات الإضافية عندما تكون متاحة.

وقال المتسلل إنه يبلغ من العمر 18 عاما وزعم أن اخترق أوبر بسبب ضعفها الأمنى واستخدم وصوله إلى خدمة رسائل "سلاك" للمطالبة بأجر أعلى لسائقى أوبر.

وقال رئيس أمن المعلومات بأوبر فى إيميل داخلى أطلعت عليه الصحيفة إنهم لا يملكون تقديرا فى الوقت الراهن عندما يتم استعادة الوصول الكامل للأدوات، لذلك نشكركم على التحمل معنا.