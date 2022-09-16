اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 سبتمبر 2022 08:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: تدهور الحالة الصحية للمرشد الإيرانى ووضعه تحت المراقبة الطبية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 07:43 م
نيويورك تايمز: تدهور الحالة الصحية للمرشد الإيرانى ووضعه تحت المراقبة الطبية المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة نيويورك تايمزالأمريكية إن صحة المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى، تدهورت بشكل سريع خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يخضع الأن للرقابة الطبية.

وألغى المرشد الإيرانى خامنئى اجتماع لمجلس خبراء القيادة بسبب مرضه الشديد.

نيويورك تايمز
نيويورك تايمز

 


إيران

خامنئى

صحة خامنئى

المرشد الإيرانى

طهران



الموضوعات المتعلقة

تويتر يغلق حساب خامنئى بعد نشره مقطعا يحاكى اغتيال دونالد ترامب

السبت، 15 يناير 2022 05:36 م

خامنئى يصدق على تنصيب "رئيسى" رئيساً جديداً لإيران.. المحافظ يبدأ ولايته بتعهدات بتحسين الاقتصاد ورفع العقوبات ويقر بمشكلة المياه.. ويؤكد: سنغير الوضع..والمرشد يطالبه بمكافحة الفساد وتشكيل حكومة عاجلة

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 12:00 م

مراسم تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد غدا بحضور خامنئى وعدد محدود من المسئولين

الإثنين، 02 أغسطس 2021 01:41 م

تقرير: أمريكا تدرس رفع العقوبات عن خامنئي ضمن مفاوضات الاتفاق النووي

الأحد، 27 يونيو 2021 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة