نيويورك تايمز: تدهور الحالة الصحية للمرشد الإيرانى ووضعه تحت المراقبة الطبية

وكالات

قالت صحيفة نيويورك تايمزالأمريكية إن صحة المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى، تدهورت بشكل سريع خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يخضع الأن للرقابة الطبية.

وألغى المرشد الإيرانى خامنئى اجتماع لمجلس خبراء القيادة بسبب مرضه الشديد.