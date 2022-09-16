معزوفة جنائزية خاصة.. الملكة إليزابيث وضعت لمساتها الشخصية على جنازتها

كتبت: نهال أبو السعود

قال قصر باكنجهام إن الملكة إليزابيث الثانية قامت بوضع لمساتها الشخصية لترتيبات ‏يوم جنازتها، ومن بين اللمسات التي طلبتها الملكة عزف معزوفة جنائزية من تأليف عازف الناي ‏الخاص بها.‏

ومن المرجح أن تكون الجنازة الرسمية في دير وستمنستر آبي يوم الاثنين واحدة من أكبر ‏الأحداث الرسمية الفردية التي تقام في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.‏

وستشهد البلاد دقيقتين من الصمت حدادا مع اقتراب انتهاء القداس الجنائزي، قبل ‏منتصف النهار بقليل.‏

ومن المتوقع أن يعكس ترتيب الجنازة، وما تضمنته من مقطوعات موسيقية وتلاوات، ‏المزيد من الخيارات الشخصية للملكة في الجنازة، وقال مساعدو القصر إن الملكة ‏استُشيرت بشأن جميع الترتيبات.‏

وقال المنظم الرسمي لأحداث يوم الاثنين، الايرل مارشال، دوق نورفوك، إن دوره ‏‏"يشعره بالهيبة الكبيرة" لمهنته، وقال إن مهابة ووقار الأيام الأخيرة من الحداد والعملية ‏الدستورية كانا "موضع اعجاب العالم".‏

وقال الدوق، الذي تولى منصبه المتوارث في عام 2002، إن جنازة يوم الاثنين ستهدف ‏إلى "توحيد الناس في جميع أنحاء العالم وسوف تمس وتتناغم مع الناس من جميع ‏الأديان".‏

وستبدأ مراسم يوم الاثنين بموكب الجنازة، الذي سيشهد نقل نعش الملكة من قاعة ‏وستمنستر، حيث يسجى جثمانها، إلى دير وستمنستر القريب.‏

وسيسير الأمير هاري، دوق ساسكس، وشقيقه ويليام، أمير ويلز الجديد، مرة أخرى جنبا ‏إلى جنب خلف نعش الملكة أثناء الموكب.‏

وقرب نهاية الجنازة، سيتم تشغيل آخر كلمة ألقتها الملكة، يتبعها صمت لمدة دقيقتين. ‏وسيشهد اختتام الجنازة الرسمية، المتوقع في الساعة 12:00 ظهرا، عزف مقطوعة ‏جنائزية ألفها عازف الناي الخاص بالملكة.‏

وبعد مراسم الجنازة في وستمنستر، سيتم نقل نعش الملكة في موكب آخر إلى ويلنجتون ‏آرش، وعلى رأس الموكب شرطة الخيالة الكندية الملكية وبعض موظفي النظام الصحي ‏الحكومي في بريطانيا.‏

ومع إنزال نعش الملكة في القبو الملكي، سيقرأ رئيس أساقفة كانتربري صلاة وستعزف ‏مقطوعات جنائزية.‏

وسيحضر مسؤول المجوهرات الملكية لاستلام التاج من نعش الملكة وإعادته إلى برج ‏لندن.‏

وسيتم دفن الملكة في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية في وندسور، حيث سترقد ‏جوار زوجها الأمير فيليب، دوق إدنبرة، الذي توفي العام الماضي.‏