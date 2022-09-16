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معزوفة جنائزية خاصة.. الملكة إليزابيث وضعت لمساتها الشخصية على جنازتها

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 06:41 م
معزوفة جنائزية خاصة.. الملكة إليزابيث وضعت لمساتها الشخصية على جنازتها نعش الملكة إليزابيث الثانية
كتبت: نهال أبو السعود

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قال قصر باكنجهام إن الملكة إليزابيث الثانية قامت بوضع لمساتها الشخصية لترتيبات ‏يوم جنازتها، ومن بين اللمسات التي طلبتها الملكة عزف معزوفة جنائزية من تأليف عازف الناي ‏الخاص بها.‏
 
ومن المرجح أن تكون الجنازة الرسمية في دير وستمنستر آبي يوم الاثنين واحدة من أكبر ‏الأحداث الرسمية الفردية التي تقام في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.‏
 
وستشهد البلاد دقيقتين من الصمت حدادا مع اقتراب انتهاء القداس الجنائزي، قبل ‏منتصف النهار بقليل.‏
 
ومن المتوقع أن يعكس ترتيب الجنازة، وما تضمنته من مقطوعات موسيقية وتلاوات، ‏المزيد من الخيارات الشخصية للملكة في الجنازة، وقال مساعدو القصر إن الملكة ‏استُشيرت بشأن جميع الترتيبات.‏
 
وقال المنظم الرسمي لأحداث يوم الاثنين، الايرل مارشال، دوق نورفوك، إن دوره ‏‏"يشعره بالهيبة الكبيرة" لمهنته، وقال إن مهابة ووقار الأيام الأخيرة من الحداد والعملية ‏الدستورية كانا "موضع اعجاب العالم".‏
 
وقال الدوق، الذي تولى منصبه المتوارث في عام 2002، إن جنازة يوم الاثنين ستهدف ‏إلى "توحيد الناس في جميع أنحاء العالم وسوف تمس وتتناغم مع الناس من جميع ‏الأديان".‏
 
 
وستبدأ مراسم يوم الاثنين بموكب الجنازة، الذي سيشهد نقل نعش الملكة من قاعة ‏وستمنستر، حيث يسجى جثمانها، إلى دير وستمنستر القريب.‏
 
 
وسيسير الأمير هاري، دوق ساسكس، وشقيقه ويليام، أمير ويلز الجديد، مرة أخرى جنبا ‏إلى جنب خلف نعش الملكة أثناء الموكب.‏
 
 
وقرب نهاية الجنازة، سيتم تشغيل آخر كلمة ألقتها الملكة، يتبعها صمت لمدة دقيقتين. ‏وسيشهد اختتام الجنازة الرسمية، المتوقع في الساعة 12:00 ظهرا، عزف مقطوعة ‏جنائزية ألفها عازف الناي الخاص بالملكة.‏
 
 
وبعد مراسم الجنازة في وستمنستر، سيتم نقل نعش الملكة في موكب آخر إلى ويلنجتون ‏آرش، وعلى رأس الموكب شرطة الخيالة الكندية الملكية وبعض موظفي النظام الصحي ‏الحكومي في بريطانيا.‏
 
 
ومع إنزال نعش الملكة في القبو الملكي، سيقرأ رئيس أساقفة كانتربري صلاة وستعزف ‏مقطوعات جنائزية.‏
 
 
وسيحضر مسؤول المجوهرات الملكية لاستلام التاج من نعش الملكة وإعادته إلى برج ‏لندن.‏
 
 
وسيتم دفن الملكة في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية في وندسور، حيث سترقد ‏جوار زوجها الأمير فيليب، دوق إدنبرة، الذي توفي العام الماضي.‏
 
 

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وفاة الملكة اليزابيث

بريطانيا

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قصر باكنجهام

اليوم السابع بلس



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