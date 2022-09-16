مصرع شاب غرقا فى أحد شواطئ غرب الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

لقى شاب فى العقد الثالث من العمر، مصرعه غرقا في أحد شواطئ الكيلو 71 غرب الإسكندرية، ما تبعه تكثيف قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسى الخير المتطوعين البحث عن الجثمان.

تعود الواقعة إلى تلقى قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصى الخير، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى محمود الخطيب، 21 سنة، عقب نزوله في أحد شواطئ الكيلو 71 بالساحل الشمالي غرب الإسكندرية.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصى الخير المتطوعين فى الإسكندرية، إنه فور تلقيه دعوة، فتم إبلاغ كافة الغواصين بسرعة الوصول إلى مكان الغرق أملا في انتشال جثمان الشاب .

وأضاف المالحي، أنه سيتم التوجه صباحا من أجل البحث عن الجثمان في حال عدم ظهوره حتى الصباح، مطالبا من الجميع الالتزام بتعليمات الغطاسين على الشواطئ حفاظا على حياتهم.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.