مصرع شاب بحادث تصادم دراجة بخارية ولودر ببنها.. كان فى زيارة لجده

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شاب مصرعه، إثر إصابته بكسر بالجمجمة، وذلك خلال حادث اصطدام دراجة نارية بـ "لودر"، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حيث كان فى زيارة لجده، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعى، إلا أنه توفى خلال محاولة إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وتلوت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى، يفيد استقبال شاب مصاب بكسور بالجمجمة، وتوفى خلال محاولة إسعافه بالمستشفى.



على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيادة "محمد س ع"، 19 سنة، عامل بفندق، دراجة نارية خاصته، بمنطقة كفر أبو زهرة دائرة المركز، بعد زيارة جده بالمنطقة، اصطدمت به معدة ثقيلة "لودر"، قيادة "محمد ج أ"، 35 سنة، عامل، وفر هاربا عقب الواقعة.



جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعى، إلا أنه توفى خلال محاولة إسعافه، جراء إصابته بكسور بالجمجمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

