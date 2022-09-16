اليوم السابع
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حملة لإزالة التعديات والأكشاك المخالفة بحرم الدائرى ببشتيل

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 10:33 ص
حملة لإزالة التعديات والأكشاك المخالفة بحرم الدائرى ببشتيل جانب من الحملة
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة، من خلال مركز أوسيم، حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات بحرم الطريق الدائرى ببشتيل، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة وبالاشتراك مع مديرية الطرق وإدارة شرطة المرافق.
 
جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة، ومنع التعديات على الطريق العام، وبإشراف من فرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم.
 
وأسفرت الحملة، عن رفع إشغالات الباعة الجائلين وضبط المخالفين ورفع كافة الإشغالات والتعديات بحرم الطريق الدائرى بنطاق المركز، وإيداع المضبوطات بالمخازن، وتحرير المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
 
وشهدت الحملة، تجريد ورفع الأتربة بمطلع الطريق الدائرى ومطلع كوبرى الضبعة بنطاق بشتيل، ورفع كفاءة المنطقة بحرم الطريق الدائرى وكوبرى الضبعة بنطاق مركز ومدينة أوسيم.
 

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