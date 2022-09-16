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محافظة الجيزة تبدأ تطوير شوارع أرض اللواء والعجوزة.. صور

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 09:43 ص
محافظة الجيزة تبدأ تطوير شوارع أرض اللواء والعجوزة.. صور تطوير الشوارع
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة، البدء فى أعمال التطوير لبعض الشوارع الرئيسية والفرعية نطاق العجوزة وأرض اللواء، وذلك تنفيذا للخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة إنجاز الخطة الاستثمارية للعام الجارى لتحسين شبكة الطرق والمحاور، وبمتابعة اللواء ياسر سامى مدين رئيس حى العجوزة.
 
وشهدت الأعمال، تجريد وتسوية ورفع البردورات القديمة والبلاط المتهالك وتركيب بردورات جديدة بشارع أحمد سوكارنو؛ تمهيدا للرصف، بالإضافة إلى رفع مطابق الصرف الصحى وتركيب بلاط انترلوك جديد لعدة شوارع من متفرعات سلامة الراضى بأرض اللواء، كما يتم رفع المخلفات الناتجة عن أعمال التطوير أول بأول، ومازالت الأعمال مستمرة.
 
وكانت محافظة الجيزة، قد أعلنت استكمال أعمال التطوير التي تتم في عدد من الشوارع بالمحافظة، ضمن خطة التطوير التي تتم في عدد من الأحياء والمراكز بالمحافظة؛ للتسهيل على المواطنين وإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية.  
 
ووجه اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية مع الشركات المنفذة للرصف، للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال والجدول الزمني لها، مشدداً على ضرورة أن تكون الأعمال علي أعلى مستوى ووفقا للمواصفات المحددة لضمان عوامل الاستدامة.
أعمال تطوير شوارع أحمد سوكارنو
أعمال تطوير شوارع أحمد سوكارنو

تطوير شارع سوكارنو
تطوير شارع سوكارنو

تطوير شوارع أحمد سوكارنو
تطوير شوارع أحمد سوكارنو

 


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