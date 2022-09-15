محافظ الجيزة: بدء أعمال تطوير شوارع بالعمرانية الشرقية والهرم والطالبية

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطط رصف وتطوير عدداً من المحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع لتيسير الحركة المرورية، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتطوير محاور الحركة المرورية للتسهيل على المواطنين، وإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية.

وفي هذا الصدد، تابع محافظ الجيزة، جهود رفع كفاءة شوارع المعاون وباسيلي والمخزن والمصانع بحي العمرانية حيث تم تمهيد الطرق وإزالة طبقة الطريق المتهالكة، تمهيدا لتنفيذ أعمال الرصف ضمن خطه العام الجاري.

واطلع محافظ الجيزة، على جهود حي شمال في إزالة السقايف والبروز والتعديات بمنطقه الجامع، تمهيدا للبدء في رصف الطرق بالانترلوك ورفع كفاءتها في إطار خطة محافظة الجيزة الخاصة بتطوير المناطق الغير مخططة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع اللواء أحمد راشد، البدء فى أعمال تطوير عزبة القصبجى بحي جنوب الجيزة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى حى الهرم، تم البدء في إزالة التعديات والبروز والمنشآت المخالفة المتعدية علي الطريق العام بقطاع كعبيش فيصل، للبدء فى تمهيد ورفع كفاءة الطرق ورصفها ببلاط الانترلوك، للتسهيل علي المواطنين في حركة السير.

كما تم الانتهاء من أعمال تنفيذ الطبقة الاسفلتية الرابطة بشارع مبارك بحى الطالبية، ليضاف إلى شبكة الطرق المطورة بالجيزة.

ووجه اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية مع الشركات المنفذة للرصف، للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال والجدول الزمني لها، مشدداً على ضرورة أن تكون الأعمال علي أعلي مستوي ووفقا للمواصفات المحددة لضمان عوامل الاستدامة.