لبنانيون يقتحمون 7 مصارف خلال ساعات .. فيديو

إيمان حنا

اقتحم مواطنون لبنانيون 7 بنوك خلال ساعات اليوم الجمعة ، فقد بدأت سلسلة اقتحامات هذه، أولا مع دخول أحد المودعين، صباح اليوم الجمعة، برفقة شخص آخر إلى "بنك بيبلوس" في مدينة الغازية (جنوب البلاد)، وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح ، كما هدد بسكب مادة البنزين، وحرق المكان برمته في حال لم يحصل على وديعته إلا أن القوى الأمنية تدخلت على الفور لاحتواء الوضع. فسلم الشاب (م.ق) نفسه إلى الأمن بعد الاستحصال على وديعته وقيمتها 19200 دولار، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

كما اقتحم مواطن آخر يدعى عبد سوبرة مصرف "بلوم بنك" - فرع منطقة الطريق الجديدة - بيروت، من أجل الحصول على وديعته الماليّة.

وبحسب مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تبين أن القوى الأمنية دخلت إلى المصرف حيث كان سوبرة متواجداً هناك، وقد دارت عمليات التفاوض معه، كما طُلب منه تسليم سلاحه للعناصر الأمنية.

ووفق قناة "الجديد"، قال عبد سوبرة: "أحملُ سلاحاً على خصري ولكن لم أُشهره أبداً. المصرف أقفل الأبواب علينا وأريدُ كامل وديعتي أو لن يخرج أحدٌ من هنا".