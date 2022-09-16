اليوم السابع
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فيها حاجة حلوة.. الداخلية توزع حقائب مدرسية بالمجان بالمناطق الأولى بالرعاية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:00 م
فيها حاجة حلوة.. الداخلية توزع حقائب مدرسية بالمجان بالمناطق الأولى بالرعاية كلنا واحد - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال (بدور رعاية الأيتام - المناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية – المناطق الحضارية الجديدة) بمناسبة العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية.
 
جاء ذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.
 
وقام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال (بدور رعاية الأيتام - المناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية – المناطق الحضارية الجديدة) بمناسبة العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن حيث تم إستمرار توزيع الحقائب بمنطقة (حى أهالينا بالسلام بالقاهرة) ومديريات أمن ( الجيزة - الدقهلية - المنوفية - جنوب سيناء - الشرقية - كفر الشيخ - الإسكندرية - الإسماعيلية - المنيا - مطروح - القليوبية )  .. وذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.
 

كلنا واحد

مستلزمات المدارس

الداخلية

توزيع حقائب



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